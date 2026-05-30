Amasya\'da duvarın yıkılma anı kamerada: Gürültüyü duyanlar deprem sanmıştı

Amasya'da bir binanın bahçe duvarının yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. 6 gün önce yaşanan şiddetli gürültüyü duyanlar deprem sanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde 24 Mayıs günü bir binanın bahçe duvarı yan bina olan 5 katlı Gümüş apartmanına doğru çökerek yıkıldı. Giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluştu, bina sakinleri büyük korku yaşadı.

3 metre uzunluk ve 15 metre genişliğindeki duvarın yıkıldığı anlarda çevrede kimsenin bulunmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri gelerek duvarın etrafına şerit çekildi.

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz olayı, "Çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi" sözleriyle anlatmıştı.

Duvarın çökme anı ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - AMASYA