Amasya'da Deprem Anında İnekler Panic Yaşadı

Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalanan ineklerin panik anları kameraya yansıdı.

Yaşanan 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.