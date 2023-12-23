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Amasya'da Fırtına: Araçlara Çatı Parçaları Düştü - Son Dakika
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Amasya'da Fırtına: Araçlara Çatı Parçaları Düştü

Amasya'da etkili olan fırtına sonucunda Suluova ilçesinde park halindeki araçların üstüne çatı parçaları düştü. Araçlarda hasar oluştu. İl merkezinde ve diğer ilçelerde ise ağaçlar devrildi ve geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Amasya\'da Fırtına: Araçlara Çatı Parçaları Düştü
23.12.2023 - 22:45,
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Amasya'da fırtına: Çatılar araçların üstüne uçtu, ağaçlar devrildi

AMASYA - Amasya'da yağışın ardından etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde Suluova ilçesinde çatıdan kopan sac ve kereste parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. İl merkezinde ve diğer ilçelerde ağaçlar devrildi.

Suluova Yenimahalle'de park halindeki otomobil ve hafif ticari aracın üstüne çatı parçaları düştü. Araçlarda hasar oluştu. Yenimahalle Muhtarı Emin Yavuz, hasar gören araçlarda şans eseri yaralanan olmadığını açıkladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Fırtına sonrası il merkezinde de bazı mahallelerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA
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