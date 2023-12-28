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Amasya'da kayıp ihbarı verilen cinayetin faili tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da kayıp ihbarı verilen cinayetin faili tutuklandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kayıp ihbarı verilen Mehmet Kındaç cinayetinde 11 ay sonra bir kişi daha tutuklandı. Kındaç'ın arkadaşı Yavuz K. tarafından öldürüldüğünü itiraf eden Necip G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Amasya\'da kayıp ihbarı verilen cinayetin faili tutuklandı
28.12.2023 - 20:31,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı verip elbiseleri ve kemikleri bulunan Mehmet Kındaç cinayetinde 11 ay sonra bir kişi daha tutuklandı.

Orta Mahalle'de yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın babası, 17 Ocak 2023 günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın bir arkadaşıyla araca bindiğini tespit etti. Arkadaşı Yavuz K. ifadeye çağrıldı. Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Yavuz K. gözaltına alındı. Sorgusunda Yavuz K., sulama kanalının kıyısında tartıştıkları Kındaç'ı av tüfeğiyle ateş edip başından ve göğsünden vurduğunu itiraf etti. Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri 10 gün sonra gece boyunca arama yaptı. Kındaç'ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının adli tıp raporlarında Mehmet Kındaç'a ait olduğu belirlendi.

Bir Eylül Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanılırken olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdüren ekipler Yavuz K.'nın tutarsız ifadeleri üzerine olayı derinleştirdi. Yavuz K.'nın yanında bir kişinin daha olduğu belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çobanlık yapan Necip G.'yi gözaltına aldı. Mehmet Kındaç'ı öldürdüğünü itiraf eden Necip G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da kayıp ihbarı verilen cinayetin faili tutuklandı - Son Dakika


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