Amasya\'da Kaza: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'dan yola çıkıp İzmit yönüne seyir halinde olan Sadık A. yönetimindeki 41 NT 230 plakalı otomobil, Amasya Merzifon'daki bölge trafik uygulama noktasına geldiği sırada, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen M.Y. idaresindeki 28 ACN 858 plakalı kamyona çarptı.

Savrulan otomobil takla atarak uygulama noktası önünde park halinde bulunan polis otosunun ön kısmına çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilin sürücüsünün yanı sıra eşi Çiğdem Boran A. ile çocukları F.Z.A. (7) ve E.E.A. (9) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Z.A, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA