Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya\'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da meydana gelen kazada bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12.08.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Tırın altına giren otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova otogar kavşağında meydana gelen kazada Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volswagen Passat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına girdi. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil, çöp tırının altından kepçeyle çıkartıldı. Kazada araçtaki ailenin 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz hayatını kaybederken, araçtaki sürücü, eşi Belgin ile çocukları Mert Korkmaz da ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

amasya, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
14:12 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen vali, topu emniyet müdürüne attı: Kaçak yollardan yurt dışına kaçtılar
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:19 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var
09:17 AK Parti’nin “Gençlik“ anketinden iktidarı düşündürecek sonuç AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 19:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement