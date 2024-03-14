Amasya\'da Kontrolden Çıkan Tır Yola Devrildi

Şanlıurfa'da Evden Köpek ve Bahçe Eşyaları Çalan Hırsızlar Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden köpek ve bahçe eşyaları çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını tamamladı. Hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.