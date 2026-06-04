Amasya\'da köprü girişinde çökme oluştu

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin üstündeki bir köprünün yol ile bağlandığı bölümde çökme oluştu. Uzun süredir yağışların etkili olduğu kentte görenleri endişelendiren alan ekipler tarafından onarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtboğan Köprüsü'nün yol ile bağlandığı alanın çökerek derin bir çukur oluştuğunu gören vatandaşlar durumu belediyeye ihbar etti. Alanda inceleme yapan ekipleri iş makineleriyle çukuru genişletip zemini sağlamlaştırarak dolgu yaptı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yapılan çalışmanın görüntülerini sosyal medya hesabında "Kurtboğan Köprüsü çıkışındaki çökmeye hızlı müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önleyen tüm ekip arkadaşlarıma emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.

"Dikkat edilmeseydi araçta, insan da düşebilirdi"

Bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirten vatandaşlardan Latif Şahinkaya, "Köprünün girişinde çukur oluştu. İnsanların, araçların geçtiği bir yer. Dikkat edilmeseydi araçta, insan da düşebilirdi" dedi. Bölgede uzun süredir devam yağışların etkisiyle Yeşilırmak Nehri'ndeki suyun arttığını hatırlatan Muzaffer Abacı ise köprülerin ucuz atlatılan bu olaydaki benzer risklere karşı gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. - AMASYA