Amasya\'da Öğretmen Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Amasya'da motosiklet kazası geçirdikten sonra tedavi altına alındığı hastanede 35 gündür yaşam mücadelesi veren öğretmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 11 Nisan'da Sarılar köyü kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle ıslanan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Müftü Mehmet Tevfik İlkokulu öğretmeni Emre Geçin (42), 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası öğretmenin cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü Suluova Hacı Mustafa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Suluova'da toprağa verilecek. Amasya Valisi Önder Bakan da, Geçin için başsağlığı mesajı yayınladı. - AMASYA