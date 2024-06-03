Amasya'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi

Amasya\'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen 582 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

03.06.2024 14:20
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Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Pontus Rum Krallığı dönemine ait olduğu belirlenen gümüş ve bronz toplam 582 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda O.A isimli şahsın izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisi alındı.

Şahsın aracında yapılan aramada 582 adet Pontus Rum Krallığına ait gümüş, bronz sikke tespit edilerek el konuldu. O.A gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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