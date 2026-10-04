Amasya'da sınava giren gencin otomobilinde çıkan yangını trafik polisleri söndürdü - Son Dakika
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Amasya'da sınava giren gencin otomobilinde çıkan yangını trafik polisleri söndürdü

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Amasya\'da sınava giren gencin otomobilinde çıkan yangını trafik polisleri söndürdü
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Amasya'da KPSS ön lisans oturumuna girmek için otomobilini yol kenarına park eden gencin aracından alevler yükseldi. Trafik polisleri yangını tüple söndürerek otomobilin tamamen yanmasını önledi, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Amasya'da bir gencin KPSS'ye girmek için yol kenarına park edip bıraktığı otomobilden alevler yükseldi. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip söndüren trafik polisleri otomobilin tamamen yanmasını önledi.

Otomobili park edip sınava gitti

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna girmek için babasına ait 34 YTF 52 plakalı otomobille evinden ayrılan Emincan Türk, yol kenarına park edip sınava girdi. Kısa süre sonra otomobilin kaputundan alevler yükseldi. Çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

"Polislere helal olsun"

Olay yerine yakın olan iki trafik polisi yangın tüpüyle alevlere müdahale edip söndürerek otomobilin tamamen kül olmasını önledi. O anları izleyen vatandaşlardan Kadir Kahraman, "Yangının büyümesini polis önledi. Araç tamamen yanabilirdi. Polislere helal olsun" dedi.

"İnşallah sınavda başarılı olur"

Sınava giren gencin babasını teselli eden vatandaşlardan Kübra Bayar da, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.

Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarTrafikAmasyaEğitimGüncelKPSSSon Dakika

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