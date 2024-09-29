Amasya\'da Süt Çiftliğinde Yangın: Bin Ton Yonca Zarar Gördü

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Amasya'da bir süt çiftliğinde yem balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevlere çiftlik çalışanları kurdukları yağmurlama sulama sistemiyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de katılmasıyla uzun süren çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında bin ton yonca balyası, çatıdaki güneş panelleri ve depo binası yanarak zarar gördü.

Çatıdaki güneş panellerinden patlama sesleri geldi

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Gözlek köyü yakınlarında faaliyet gösteren Fimar Tarım Hayvancılık firmasına ait süt işletmesinin yem depolama alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yonca balyalarının tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Çiftlik çalışanları ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çiftliğin yağmurlama sulama sisteminden suların püskürtülmesiyle alevlerin etrafa sıçraması önlendi. Çatıdaki güneş panellerinden patlama sesleri geldi. Alevler söndürülürken soğutma çalışması devam etti. Söndürülen balyalar iş makinelerinin kamyonlara yüklemesiyle taşındı.

Yangın 4 dakikada yayıldı

Zararın 400 metrekarelik depo alanında oluştuğunu anlatan firma yetkililerinden Ahmet Hozan, "Yangın 4 dakika içerisinde 400 metrekarelik alana hızla yayıldı. Yonca balyalarının aşırı ısınmasından dolayı olduğunu tahmin ediyoruz. İnceleme yapılacak. Yağmurlama sulama hattıyla beraber yangına hızla müdahale ettik. Diğer alanlara sıçramasını önledik. İlk andan itibaren kontrol altına almasaydık çok daha büyük hasar meydana gelebilirdi" diye konuştu. - AMASYA