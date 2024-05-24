Amasya\'da Tarihi Küp Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Küp Ele Geçirildi

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Amasya'da gece devriye gezen bekçilerin fark ederek bildirdikleri bir minibüste yapılan aramada 26 adet çeşitli ebatlarda tarihi küp ele geçirildi. Küplerin 1'inin Roma, 2'sinin Bizans, 23'ünün de Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinde gece devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir minibüste çok sayıda küp olduğunu fark etmeleri üzerine durumu amirlerine bildirdi. Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada toplam 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi. Minibüste bulunan B.S, F.U ve R.H gözaltına alındı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.

Küplerin 1'inin Roma, 2'sinin Bizans, 23'ünün de Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü küplerin görüntülerini basınla paylaştı. - AMASYA