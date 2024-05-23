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Amasya'da tünelde devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiler, kaza anı kamerada

AMASYA - Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeyken yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı. Kaza anı tünelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yiğit Köknar'ın kullandığı 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen sürücü ve arkadaşı Kemal Korkut yaralandı.

Paniğe kapılarak ayağa kalkmaya çalışan gençlerin yardımına tünelden geçen araç sürücüleri koştu. Yaralılar yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle hastaneye kaldırıldı. Kaskı bulunmayan sürücü Köknar'ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosikletin ve üstündekilerin sürüklendiği anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.