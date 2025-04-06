Amasya'da Yangın: Çatı Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da çıkan yangında alevler güçlükle söndürüldü

AMASYA - Amasya'da bir köyde çıkan yangında 3 katlı binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevler güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yerkozlu köyünde akşam saatlerinde Ahmet Çiftçi'ye ait 3 katlı evin çatı katından alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine köye Taşova İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyünce Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arozözlerde köye gelerek yangına müdahalede bulundu.

Köy sakinlerinin endişeyle takip ettiği alevler, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.