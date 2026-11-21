Amasya Valisi Önder Bakan, 31 kişinin yaralandığı kazada yaralıları ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün Gözlek köyü yakınlarında devrilmesiyle 31 kişi yaralandı; 27'si hafif, 4'ü orta derecede yaralı. Amasya Valisi Önder Bakan, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Amasya Valisi Önder Bakan, 31 kişinin yaralandığı midibüs kazası sonrası tedavi gören vatandaşları hastanede ziyaret etti.
İstanbul Sultangazi Belediyesi'ne ait ve içerisinde 31 kişinin bulunduğu midibüsün Gözlek köyü yakınlarında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi hafif, 4 kişinin ise orta derecede yaralandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşların durumları hakkında bilgiler alan Vali Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
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