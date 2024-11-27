Ambulans Helikopter Silahlı Yaralı İçin Havalandı

Malatya'da ambulans helikopter silahla yaralanan 17 yaşındaki genç için havalandı
Darende ilçesinde silahlı bir olay sonrası yaralanan 17 yaşındaki M.K ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından ise ilçe stadına inen ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Hastaneye nakledilen M.K.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
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