Ambulans Personelinden Yaralı Köpeğe İlk Yardım - Son Dakika
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Ambulans Personelinden Yaralı Köpeğe İlk Yardım

Ambulans Personelinden Yaralı Köpeğe İlk Yardım
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Sakarya'da ambulans personeli, yaralı bir köpeğe yol ortasında ilk yardım yaptı ve yardım çağrısı yaptı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde görev dönüşünde olan ambulans personeli, yolun ortasında kanlar içerisinde gördükleri köpeğe ilk yardım uyguladı.

Serdivan ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi yolu üzerinde, görev esnasında yolun ortasında yaralanmış şekilde duran köpeği gören ambulans personeli, vakit kaybetmeden hayvana ilk yardımda bulundu. İlk yardımın ardından sağlık ekipleri durumu 153 Beyaz Masa'ya bildirerek yaralı köpeğin bulunduğu konumdan tedavi edilmek üzere alınmasını sağladı. Ekiplerin yaralı köpeğe müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans Personelinden Yaralı Köpeğe İlk Yardım - Son Dakika

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