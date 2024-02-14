Amerikalı İnternet Fenomeni Meksika'da Çatışmada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Amerikalı İnternet Fenomeni Meksika'da Çatışmada Hayatını Kaybetti

Amerikalı İnternet Fenomeni Meksika\'da Çatışmada Hayatını Kaybetti

44 yaşındaki Amerikalı internet fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki bir uyuşturucu çetesi çatışmasında hayatını kaybetti. Çatışmanın içinde bulunmayan fakat tesadüfen iki ateş arasında kalan Honarbakhsh, bir restoranda yemek yerken çapraz ateşe takıldı. Hayatını Meksika ve Amerika arasında geçiren ve seyahatlerinde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşan Honarbakhsh, kısa sürede fenomen olmuştu.

14.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:32
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44 yaşındaki Amerikalı internet fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki bir uyuşturucu çetesi çatışmasında hayatını kaybetti. Çatışmanın içinde bulunmayan fakat tesadüfen iki ateş arasında kalan Honarbakhsh, bir restoranda yemek yerken çapraz ateşe takıldı. Hayatını Meksika ve Amerika arasında geçiren ve seyahatlerinde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşan Honarbakhsh, kısa sürede fenomen olmuştu.

Pazar günü lüks bir Meksika tatil beldesinde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada iki ateş arasında kalan 44 yaşındaki Amerikalı internet fenomeni Niko Honarbakhsh, hayatını kaybetti.

Kocasının eski uyuşturucu ile mücadele dairesi ajanı olmasına rağmen Niko'nun çatışan çeteler ile ilgisi olmadığı ve tesadüfen iki ateş arasında kaldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, çeteler arasında çıkan çatışma sırasında bir çete üyesinin yakınlarda bulunan bir restorana sığındığını arkasından gelen diğer çete üyelerinin kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, o sırada restoranda oturan Nİko'ya mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını Meksika ve Amerika arasında geçiren Niko'nun yaptığı seyahatlarda çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak kısa sürede fenomen oldu.

Amerikalı İnternet Fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki Çete Çatışmasında Hayatını Kaybetti
Amerikalı İnternet Fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki Çete Çatışmasında Hayatını Kaybetti
Amerikalı İnternet Fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki Çete Çatışmasında Hayatını Kaybetti
Amerikalı İnternet Fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki Çete Çatışmasında Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerikalı İnternet Fenomeni Meksika'da Çatışmada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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