Amerikalı İnternet Fenomeni Meksika\'da Çatışmada Hayatını Kaybetti

44 yaşındaki Amerikalı internet fenomeni Niko Honarbakhsh, Meksika'daki bir uyuşturucu çetesi çatışmasında hayatını kaybetti. Çatışmanın içinde bulunmayan fakat tesadüfen iki ateş arasında kalan Honarbakhsh, bir restoranda yemek yerken çapraz ateşe takıldı. Hayatını Meksika ve Amerika arasında geçiren ve seyahatlerinde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşan Honarbakhsh, kısa sürede fenomen olmuştu.
Pazar günü lüks bir Meksika tatil beldesinde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada iki ateş arasında kalan 44 yaşındaki Amerikalı internet fenomeni Niko Honarbakhsh, hayatını kaybetti.
Kocasının eski uyuşturucu ile mücadele dairesi ajanı olmasına rağmen Niko'nun çatışan çeteler ile ilgisi olmadığı ve tesadüfen iki ateş arasında kaldığı belirtildi.
Görgü tanıkları, çeteler arasında çıkan çatışma sırasında bir çete üyesinin yakınlarda bulunan bir restorana sığındığını arkasından gelen diğer çete üyelerinin kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, o sırada restoranda oturan Nİko'ya mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Hayatını Meksika ve Amerika arasında geçiren Niko'nun yaptığı seyahatlarda çektiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak kısa sürede fenomen oldu.
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