Anadolu Otoyolu'nda viyadük üstünde intihar girişimi

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Anadolu otoyolunda viyadüğün üstünde intihar girişimi

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bir şahıs viyadüklerde bariyerlerin arkasına geçerek intihar girişiminde bulundu. 30 yaşlarındaki genci jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonucunda indirildi.

Olay Anadolu Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünün Ekrem Özdemir viyadüğü üzerindevki 1. viyadük İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.A. isimli viyadüklerde emniyet şeridine çektiği aracından inerek viyadüğün üstüne çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri viyadüğün altında hava yastığı açarak tedbir alırken bir yandan da jandarma ekipleri ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda genç ikna edilerek indirildi.

Şahısla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.