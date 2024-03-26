Anadolu Otoyolu\'nda Yolcu Otobüslerinde Skunk Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri bir yolcunun üzerinden 1 kilo 48 gram skunk ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan bir otobüste tüm yolcuların eşyaları arandı. Narkotik köpeği destekli yapılan aramalar neticesinde bir yolcunun üzerinden ve eşyalarından toplamda 1 kilo 48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU
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Kayseri'nin Yeniköy Mahallesi'nde oturdukları kamelyayı yakarak kaçan 2 genç, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, 'kamu malına zarar verme' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında NATO boru hattı delindi. Delinen boru hattından sızan akaryakıt tahliye edilirken, hasarın tamiri için çalışmalar devam ediyor. Çevre ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında hapis cezası da bulunan toplam 139 şahıs yakalandı. Aranan şahıslar arasında 30 kişiye 5 yıla kadar hapis cezası, 6 kişiye 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası ve 103 kişiye ifadeye yönelik arama kararı bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında toplam bin 329 operasyon gerçekleştirilirken, 2 bin 919 şüpheli yakalandı ve bunlardan 692'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 117 okul servisi ve şoförü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 okul servis aracı ve şoförüne taşıma sınırı üzerinde yolcu taşımaktan dolayı 540 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüphelinin aracı ve sırt çantasında 2 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor. Jandarma ekipleri su kıyısında, dalgıçlar ise suyun içinde arama yaparken, dronlar havadan tarama yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hemşire Aslan Keskin'in otomobilinin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanması üzerine görev yaptığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 15-16 yaşlarında oldukları tahmin edilen liseli iki genç, ailelerin yaşadığı iki bina arasında yere serdikleri bez parçası üzerinde güpegündüz ilişkiye girdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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