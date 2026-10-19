Anamur\'da jandarmanın son bir haftada yakaladığı 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda Bozdoğan Mahallesi'nde bir adres ile bir araca, Ören Mahallesi'nde ise bir adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, çeşitli miktarlarda esrar, bonzai ve sentetik uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.