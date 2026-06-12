Andırın\'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde inşaatta çalışan işçi, düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaatta çalışan ismi öğrenilemeyen bir işçi henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ