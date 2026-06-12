Andırın'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Andırın'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

Andırın\'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı
12.06.2026 15:57
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir inşaat işçisi düştü, hastaneye kaldırıldı, durumu kritik.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde inşaatta çalışan işçi, düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaatta çalışan ismi öğrenilemeyen bir işçi henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Andırın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Andırın'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika

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