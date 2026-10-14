Ankara Altındağ'da sürücü kontrolü kaybedince servis aracı devrildi, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde servis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Karapürçek otobanında bir servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.