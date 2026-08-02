Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44’ü tutuklama talebiyle, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44’ü tutuklama talebiyle, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44’ü tutuklama talebiyle, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. - Son Dakika
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