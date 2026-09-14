Ankara Çankaya'da okul servislerine 44 ekip ve 144 personelle denetim yapıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince 18 noktada 44 ekip ve 144 personelle yapılan denetimde sürücü ve belgeleri kontrol edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya Lisesi çevresinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Ekipler, okul çevresindeki kişilerin kimliklerini kontrol ederken, okul servis araçlarını durdurup sürücü ve belgelerini kontrol etti. Denetimler, 18 noktada 44 ekip 144 personel ile gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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