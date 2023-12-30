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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesine soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesine soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gizlilik kuralına aykırı haber yaptığı gerekçesiyle T24 internet sitesine res'en soruşturma başlattığını bildirdi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gizliliğin esas olduğunu vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesine soruşturma başlattı
30.12.2023 - 13:47,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında, soruşturmanın gizlilik kuralına aykırı haber yaptığı gerekçesiyle T24 internet sitesine res'en soruşturma başlattığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunca Sinan Ateş cinayeti olarak bilinen soruşturma ile ilgili gündemde yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek gizliliğinin de esas olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dosyada olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.12.2022 tarihli kararıyla kısıtlama kararı verilmiştir. 29 Aralık tarihinde T24 isimli internet sitesinde, adli soruşturmanın gizliliği kuralına ve mezkur kısıtlama kararına aykırı olarak; soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek, delillerin karartılmasına veya maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli, ayrıca masumiyet karinesini zedelemeye neden olacak değerlendirmelere sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haber ve benzeri paylaşımlarda bulunarak soruşturma kapsamında, gizli tutulması gereken kararların ve yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden, açıklayan kişi veya kişiler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 285. maddesi kapsamında Gizliliğin İhlali suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesine soruşturma başlattı - Son Dakika


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