Ankara'da 140 Bin Liralık Motosikleti Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 140 Bin Liralık Motosikleti Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Ankara\'da 140 Bin Liralık Motosikleti Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir sitede meydana gelen olayda, gözüne kestirdiği 140 bin lira değerindeki motosikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık anı, motosikleti ittirerek çalan kişinin görüntüleriyle kaydedildi. Mağdur, daha önce de apartmanda hırsızlık olayları yaşandığını belirterek hırsızın yakalanmasını bekliyor.

14.02.2024 13:28
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Ankara'da gözüne kestirdiği 140 bin lira değerindeki motosikleti ittirerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Çevreyi gözetledikten sonra sitenin açık kapısından içeriye giren bir kişi, park halinde duran motosikleti ittirerek çaldı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Fatih Aslan'ın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Binanın açık kapısından içeri girmiş"

Olayla ilgili konuşan mağdur Fatih Aslan, "Hırsız, sabah binanın açık kapısından içeri girmiş. Daha önce gözlemler yaptığı da muhtemel. Eliyle koymuş gibi motosikleti almış, sürükleyerek binadan dışarı çıkarmış. 140 bin liralık değeri vardı aracın. Polise şikayette bulundum. Daha önce de yaşadığım apartmanda hırsızlık olayları oldu. Hırsızın yakalanmasını bekliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 140 Bin Liralık Motosikleti Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 140 Bin Liralık Motosikleti Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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