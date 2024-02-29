Ankara'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ankara\'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen malzemelerin piyasaya sürüleceğini tespit etti. Mamak'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda 50 bin adet makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 adet elektronik sigara, 440 adet giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 adet çeşitli elektronik malzeme ve 256 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değeri 5 milyon lira olarak belirlendi.

29.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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Ankara'da yurda kaçak olarak getirildiği belirlenen 5 milyon lira değerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye getirilen malzemelerin piyasaya sürüleceğini tespit etti. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Mamak'ta icra ettikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda 50 bin adet makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 adet elektronik sigara, 440 adet giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 adet çeşitli elektronik malzeme ve 256 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da 5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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