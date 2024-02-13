Ankara'da aranan şahıs 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da aranan şahıs 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla yakalandı

Ankara\'da aranan şahıs 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla yakalandı

Ankara'nın Emniyet ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, çok sayıda suçtan aranması olan ve 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilecek.

13.02.2024 17:49
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Ankara'nın Emniyet ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslar üzerinde titizlikle yaptıkları çalışmalar sonucunda 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslar üzerinde titizlikle yaptıkları çalışmalar sonucunda, çok sayıda suçtan aranması olan N.K. isimli şahsın Etimesgut Süvari Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. N.K. isimli şahsın çok sayıda suçtan aranmasının olduğu ve 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, çalıştığı iş yerinin önünde Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. N.K'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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