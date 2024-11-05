Ankara'da Baş İboş Köpekler 35 Tavuk Telef Etti - Son Dakika
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Ankara'da Baş İboş Köpekler 35 Tavuk Telef Etti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde başıboş köpekler, bir kümes içerisindeki 35 tavuk saldırıya uğrayarak telef oldu. Olayla ilgili mahalle sakinleri korku nedeniyle müdahalede bulunamadı. Tavuk sahibi Talip İçme, belediyeye defalarca başıboş köpekler için çağrıda bulunduğunu ancak geri dönüş almadıklarını ifade etti.

05.11.2024 16:57  Güncelleme: 17:06
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Ankara'da başıboş köpekler 35 tavuğu telef etti

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde başıboş köpek sürüsü kümes içerisindeki 35 tavuğu telef etti.

Mamak'ta İdris Alparslan ve Talip İçme'ye ait kümes içerisindeki tavuklar, 7 ile 8 tane başıboş köpeğin saldırısına sabah saatlerinde uğradı. Kümesi çevreleyen bırandaları yırtan ve tel örgüleri aşan köpekler, kümes içerisindeki 35 tavuğu telef etti. Seslere uyanan mahalle sakinleri başıboş köpek sürüsünden korktukları için olayı sadece izlemekle yetindi.

Tavuklarını beslemek için kümese gelen Talip İçme ise karşılaştığı manzara ile neye uğradığını şaşırdı.

İçme, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben sürekli burada bakıyorum hayvanlara. 25 tane benim 15 tane de komşumun vardı. Onun 10 tanesini benim 25 tanenin hepsini boğup bırakmış. Yani öyle parçalayıp yeme de yok" ifadesini kullandı.

İçme, "7 ila 8 tane köpek olduğunu söylüyorlar. Burada da iki tane köpek bağlı koruması tilki falan gelmemesi için ama köpekler hiçbirini dinlemeden yırtmış. Bezi yırtmış içeri girmişler. Onun teli devirmişler" diye konuştu.

Yaşadığı duruma çok üzüldüğü aktaran İçme, "250 ile 300 lira şu an da tavuğun tanesi. 25 tane, bir de o kadar yem verdim hep buğdayla besliyordum. Belediyeye haber veriyoruz. Geliyor iki tane tutuyor götürüyor. Nerede uyuz köpek var, onu götürüyor. Öbürlerini geri getirip bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mağdur durumda olduğunu dile getiren İçme, "Hayvan hakları diyor insanlar ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar ama sonuçta benimkiler de hayvan. Yazık günah değil mi? Köpek enikliyor, sokağa atıyorlar, büyüyor bir sürü köpek oluyor. Yani kimsenin cebinde bir para harcadığı yok biz üstelik masraf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mağdur olan Talip İçme, Mamak Belediyesi'nden başı boş köpeklerin toplatılması için birçok defa belediyeyi aradığını fakat bir dönüş alamadığını da ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Baş İboş Köpekler 35 Tavuk Telef Etti - Son Dakika

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