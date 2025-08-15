Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Ankara'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Ankara\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
15.08.2025 14:25
Ankara'da yol verme ve taciz nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da yol verme ve taciz iddiaları nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"Taciz edilen kız ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış

Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.

Öldürülen kişinin dükkanını kısa bir süre önce açtığını söyleyen bir çevre esnaf ise "İki grup kavga etmiş. Daha sonra da bıçaklı saldırı olmuş. İki tarafta esnafmış. Bu bölgede yaşıyorlarmış. Öldürülen gencin dükkanı yeni açılmıştı. Ölen kişiyi bir kez görmüştüm. Bir şey sormak için gelmişti" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.