Ankara'da bir gece kulübünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da bir gece kulübünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Ankara\'da bir gece kulübünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana gelen silahlı saldırıda güvenlik şefi bacağından yaralandı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

10.05.2024 20:29
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübünün önünde meydana gelen silahlı saldırıda güvenlik şefini bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Dün gece saatlerinde A.B.K.'nin eski işlettiği gece kulübünün önüne giden D.A., gece kulübünün güvenlik şefine silahlı saldırıda bulunarak bacağından yaraladı. "Kasten yaralama" şüphesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan D.A. güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir gece kulübünde silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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