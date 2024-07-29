Ankara\'da bir işletmenin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

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Ankara'daki bir işletmenin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ziyabey Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin bacasında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden işletme çalışanları yangına yangın tüpüyle ilk müdahaleyi gerçekleştirirken olay yerine itfaiye çağrıldı. Ayçiçek yağının alev alması sonucu bacanın tutuşmasıyla meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altında alınırken çıkan dumanlar paniğe sebep oldu. - ANKARA