Ankara'da Boğulma Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ankara'da Boğulma Faciası

Ankara\'da Boğulma Faciası
16.08.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki Sudenaz Kökçü, gölde boğulurken onu kurtarmaya çalışan kuzeni Tayfun Erdoğan da hayatını kaybetti.

Ankara'da serinlemek için girdiği gölde boğulan 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü ile onu kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki kuzeni Tayfun Erdoğan hayatını kaybetti. Gezmek için Ankara'ya geldiği öğrenilen Kökçü'nün cenazesi Tokat'a gönderilirken, kuzeni Erdoğan ise Bala'da toprağa verildi.

Olay, dün öğle 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi'nde yer alan Çavuşlu Göleti'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir dışından Ankara'ya gezmek için gelen 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü, kuzeni Tayfun Erdoğan (29) ve onun eşi ile birlikte piknik yapmak için göl kenarına gitti. Bir süre sonra serinlemek için suya giren Kökçü'nün boğulduğunu gören Erdoğan, kuzenini kurtarmak için göle atladı. Kökçü ve Erdoğan'ın uzun süre sudan çıkmadığının fark edilmesinin üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Erdoğan ve Kökçü'nün boğularak hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kuzenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Erdoğan için Bala'nın Büyükcamili Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Vefat eden Sudenaz Kökçü'nün naaşı ise Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

"Yüzme bildiğini söyleyerek suyu girmiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Bilgen Erdoğan, "Komşum, eşi ve yanındaki kuzeni ile birlikte göl kenarına piknik yapmaya gitmişler. Ardından komşum bizi aradı. 'Eşim göle girdi, nefes alamıyor, yardım edin' dedi. Bizler de olayın olduğu yere gittik. Ekiplerin gelmesini bekledik. Biraz geç geldiler. Dalgıç polisler sudan ilk önce kızı çıkardı. Komşumuzu da yaklaşık 4 metrelik uzaklıktan çıkardılar. Çıktıklarında ikisi de yaşamıyordu. 2 saate yakın gölün içinde durmuşlar. Kız, yüzme bildiğini söyleyerek suyu girmiş. Boğulmaya başlayınca da kuzeni kurtarmak için suya atlamış. Yüzme bilmiyormuş ama kurtarırım diye düşünmüş ve o da boğulmuş. Hayatını kaybeden kız gezmek için şehir dışından gelmiş. Onu gezdirmek için oraya pikniğe götürmüşler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tayfun Erdoğan, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Boğulma Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:06:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Boğulma Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.