Ankara'da Bozuk Klimalı Otobüs Yolcusunu Bayılttı

Ankara'da belediye otobüsünün klimasının bozulması nedeniyle bir vatandaş baygınlık geçirdi.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde EGO otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kliması bozulan otobüste vatandaşlardan biri sıcağın etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçirdi. Fenalaşan vatandaşın yardımına otobüsün içindeki diğer yolcular koştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA