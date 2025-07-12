Ankara'da belediye otobüsünün klimasının bozulması nedeniyle bir vatandaş baygınlık geçirdi.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde EGO otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kliması bozulan otobüste vatandaşlardan biri sıcağın etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçirdi. Fenalaşan vatandaşın yardımına otobüsün içindeki diğer yolcular koştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Bozuk Klimalı Otobüs Yolcusunu Bayılttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?