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Ankara'da EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı - Son Dakika
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Ankara'da EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolcu almak için duran EGO otobüsüne arkadan gelen kemik yüklü kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kemiklerin yola dağılması trafiği kısa süreliğine aksattı. Yaralı kamyon sürücüsü ise kendi imkanlarıyla Çubuk Devlet Hastanesine gitti.

Ankara\'da EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı
12.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:04
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Ankara'da yolcu almak için durakta duran EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.00 sıralarında Çubuk ilçesinde meydana geldi. Ankara-Çubuk yolundaki otobüs durağında yolcu almak için duran 06 DU 8315 plakalı belediye otobüsüne, 35 UKU 18 plakalı kemik yüklü kamyon arkadan çarptı. Kamyonun şoförü hafif yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anında kemiklerin yola dağılması trafiği kısa süreliğine aksatırken, yaralı kamyon sürücüsü kendi imkanlarıyla Çubuk Devlet Hastanesine gitti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara'da EGO otobüsüne kemik yüklü kamyon çarptı - Son Dakika
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