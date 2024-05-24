Ankara'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Ankara\'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 26 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verirken, 6 şüpheli adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma ise etkin pişmanlık ifadeleri dahil olmak üzere çok yönlü olarak devam ediyor.

24.05.2024 21:30
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ANKARA (İHA) – Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması kapsamında 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları tespit edilen, hali hazırda farklı kamu kurumlarında görev yapan 46 şüpheli hakkında 21 Mayıs tarihi itibariyle gözaltı kararı verildiği belirtilerek, "Ankara merkezli 28 ilde yapılan yakalama, arama-elkoyma koruma tedbirlerinin icrası işlemi neticesinde 24 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla; 26 şüphelinin etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği, 14 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüphelinin ise adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmaya, etkin pişmanlık ifadelerinde ismi geçenler de dahil olmak üzere çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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