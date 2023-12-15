Ankara\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması: Motokurye hayatını kaybetti

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

ANKARA - Başkentte hafif ticari aracın çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde bir hafif ticari araç Y.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motokurye yola savrularak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık çalışanlarının ilk yardım müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli kurye Y.K. hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.