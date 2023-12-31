Ankara\'da hastane kantininde cep telefonu hırsızlığı

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Ankara'da hastane kantininde cep telefonunun hırsız tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi kantinine gelen bir kişi, çalışanın cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisinin soğukkanlı tavrı ise pes dedirtti. - ANKARA
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