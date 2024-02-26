Başkent'te Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Başkent'te Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi

Başkent\'te Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri defnedildi.

26.02.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Başkent'te kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ve U.C.'ye, 06 AEG 869 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.S. ve U.C.'nin cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkent'te Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi - Son Dakika
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