Başkentte kar ve karla karışık yağmur etkili oldu

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve kar, aralıklarla devam ederek birçok ilçede etkisini gösterdi.

Ankara'nın birçok ilçesinde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte bazı ilçeler kısa sürede beyaza büründü ve sis çöktü. Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri ile trafik polisleri olumsuzluklara karşı sahada görev yaptı.

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirlerin sürdüğü belirtildi. Aynı zamanda, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kar ve karla karışık yağmurun kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ANKARA