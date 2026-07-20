Ankara'da Kasıtlı Yangın: Şüpheli Gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ve akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaşan yangının bir kişi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın otları çakmakla tutuşturduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649. Sokak'taki otluk alanda çıkmıştı. Geniş bir alanda devam eden yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü. Görüntülerde otları çakmakla tutuşturan S.S. (41), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA