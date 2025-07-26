Ankara'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ali Abbas Fazıl idaresindeki 06 FIH 360 plakalı motosiklet, sokaktan Buhara Caddesi istikametine çıktığı sırada, cadde üzerinde Ahi Mesut Bulvarı yönüne doğru giden Berat N. Y. yönetimindeki 06 BUN 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne fırladı. Kazaya karışan otomobil ise kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ali Abbas Fazıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA