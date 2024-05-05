3.Sayfa

Ankara'da motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, motosiklet sürücüsü yaya ışığında yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Ankara Caddesinde meydana geldi. Buğra Ünver idaresindeki 06DYR563 plakalı motosiklet Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaya ışığında karşıya geçmek isteyen yaya Senem Köse'ye çarptı. Yaya Köse çarpma sonucu ağır bir şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Köse'yi ambülansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.