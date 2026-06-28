Ankara'da Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Hıdırlıktepe'de otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANKARA
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