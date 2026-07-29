Ankara\'da Otobüs Yangını

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

24 Temmuz günü meydana gelen olayda, İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren 'Vip Malatyalılar Turizm' şirketine ait 44 AID 966 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara Kızılcahamam'da bilinmeyen bir nedenle arızalanarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otobüste ufak çaplı patlamalar da meydana gelirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.