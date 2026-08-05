TBMM\'de Mesai Uzlaşmazlığı: AK Parti ve İYİ Parti Arasında Gerginlik

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti grubunun çalışma takvimini uzatmaya yönelik grup önerisinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Turhan Çömez ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti'nin grup çalışma önerisi Genel Kurul'da kabul edildi. Böylece TBMM Genel Kurulu'nun 7-11 Ağustos tarihleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalarını sürdürmesi önerildi.

TBMM Genel Kurulu'nun 7-11 Ağustos tarihleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi ve 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalarını sürdürmesi önerildi. Bu kapsamda Genel Kurul'un 7 Ağustos Cuma gününden başlayarak, teklifin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 11 Ağustos Salı gününe kadar hafta sonu da dahil olmak üzere toplanması öngörüldü.

AK Parti, TBMM Genel Kurul'unda haftalık çalışma günleri dışında 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşimde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünde bulunan işlerin görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Öneride, 7 Ağustos Cuma günü yapılacak birleşimde 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmaların sürdürülecek.

Teklifin 7 Ağustos'taki birleşimde görüşmelerinin tamamlanamaması halinde ise Genel Kurul'un 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak ve çalışacak.

Genel Kurul'da 8 Ağustos Cumartesi günkü birleşiminde 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde, haftalık çalışma günlerinin dışında 9 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşiminde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin 'Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler' kısmında bulunan işlerin görüşülmesi ve aynı birleşimde 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar" çalışmaların sürdürülmesi öngörüldü.

Buna göre, 9 Ağustos Pazar günü yapılacak birleşimde de 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanamaması durumunda Genel Kurul'un 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde de denetim konuları görüşülmeyecek, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan işlerin görüşülerek 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilecek.

Genel Kurul, 10 Ağustos Pazartesi günü yapılacak birleşimde de teklifin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde Genel Kurul'un 11 Ağustos Salı günü çalışacak. Buna göre, 11 Ağustos'taki birleşimde denetim konuları görüşülmeyecek, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan işler görüşülecek ve 147 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışmalara devam edilecek.

ÇÖMEZ: ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KOMİSYONA DAHİL OLMAK İSTİYOR, KOMİSYONA SOKMUYORSUNUZ

Grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis gündemindeki düzenlemelerin yeterince tartışılmadan Genel Kurul'a getirildiğini söyleyerek "Yirmi dört yıldır aklınıza gelmedi; şimdi aklınıza gelmiş. Eyvallah, yirmi dört sene sonra da olsa olur görüşelim ama siz yoksunuz orta yerde. Şehit ve gazi yakınları şu anda Komisyona dahil olmak istiyorlar, Komisyona sokmuyorsunuz. Bu kadar önemli bir yasada yirmi dört yıl çalışmamışsınız şimdi sıkıştırmışsınız gündeme, muhataplarını Komisyona sokmuyorsunuz" dedi.

Çocukların dertleri olduğunu ve suça sürüklenmiş çocuk sayılarının arttığını söyleyen Çömez, "Şurada geçen yılın rakamları var, dosya sayısı 435 bin, suça sürüklenen çocuk sayısı 500 bin, suç sayısı 700 bin; bu kadar önemli bir meselede çalışmamışsınız, müteaddit defalar sizi uyarmışız, aklınıza gelmemiş 'Şimdi yasa geçirelim' diyorsunuz. Elbette geçmeli ama itirazlarımız var, uzun uzun konuşmamız lazım, bütün ayrıntılarını konuşmamız lazım. Ama diyorsunuz ki: Gerek yok, saray böyle istedi, bir iki arkadaş da yasa hazırladı, siz konuşmayıverin, yorumlamayıverin. Ana komisyonlarda, tali komisyonlarda, alt komisyonlarda konuşulmasın, sivil topluma gerek yok, medyaya gerek yok, milletin katılmasına gerek yok, biz ne istersek o olsun. Hayır, böyle bir düzeni biz istemiyoruz, böyle bir uygulama istemiyoruz" diye konuştu.

Çömez, gündemin yoğun olmasına rağmen AK Parti'nin yeni bir yasa getirdiğini ve dört tane uluslararası anlaşmanın da sırada olduğunu kaydederek "Peki, ne yaptınız? Dün bir talep getirdiniz, dediniz ki: Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi çalışalım; bu sizin talebiniz. Peki, neredeydiniz Allah aşkına dün? Neredeydiniz, çalışmak isteyen insan gelip bu sıralarda olmaz mı? Yoktunuz dün. Biz yoklama istedik çünkü yoktunuz sıralarda. Rakamı vereyim ben size, rakamı, kayıtlarda var hepsi. 194 kişi vardı, 194, bir tane de Meclis Başkanı 195, beş tane de pusula vermişsiniz, içlerinde sahte pusula olduğu için Meclis kapandı; utanmalısınız bunu yaptığınız için" diye tepki gösterdi.

"NEREDESİNİZ ALLAH AŞKINA?"

Çömez'in sözleri üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı yerinden söz alarak, "Neden yoklamaya siz girmediniz? Yoklamaya siz girmiyorsunuz, buradasınız ama yok gözüküyorsunuz" diye konuştu.

Çömez ise AK Partili Açıkkapı'ya, "Gelin burada çalışın. Size arkamı dönüyorum çünkü bunu hak etmiyorsunuz. Burası sarayın tasdik makamı değil, burası Gazi Meclis'tir" diye cevap verdi. Tartışmaya AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da katılarak Çömez'e "Sen onaylama, bereketi kaçar. Hem yoklama istiyorsun hem girmiyorsun. Yazıklar olsun" diye karşılık verdi. Çömez ise "Oradan bağıracağınıza gelin görevinizi yapın. Sahte pusula vereceğinize, millet iradesine ihanet edeceğinize gelin burada çalışın" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin talebi üzerine grup önerisi elektronik oylamayla oylandı. Yapılan oylamada karar yeter sayısı bulunamadı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından İYİ Partili Çömez, "Neredesiniz Allah aşkına?" diye tepki göstererek AK Partili milletvekillerine seslendi. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri ayağa kalkarak Çömez'e tepki gösterdi.