Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: 12 Bin Tavuk Öldü
Bursa'nın Mudanya'sında bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin tavuk hayatını kaybetti.
12 BİN TAVUK ÖLDÜ
Bursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 milyon canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikteki 12 bin tavuk ölürken, çiftlikteki soğutma çalışmaları sürüyor.
Özgül ATABEY-Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: DHA
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