Ankara'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: İki Kişi Yaralandı

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Ankara'da bir otomobil ile çıktığı kavşağa giriş yapan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Karacakaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, kavşaktan çıktığı anda traktörle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA